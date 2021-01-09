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Kısıtlamada etkili olan lodos iş yeri duvarını yıktı

09.01.2021 08:20 | Son Güncelleme:
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Bursa’da gece saatlerinde etkili olan lodos iş yeri binasının duvarını yıktı.Olay, Merkez Yıldırım ilçesinde Kazımkarabekir mahallesinde meydana geldi.

Bursa’da gece saatlerinde etkili olan lodos iş yeri binasının duvarını yıktı.
Olay, Merkez Yıldırım ilçesinde Kazımkarabekir mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlamanın gece saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle inşaat halindeki bir iş yerinin duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılma sesini duyan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, Mesut Özer’e ait 36 AG 090 plakalı otomobilde maddi hasar oluştu. Vatandaşlar, inşaat halindeki iş yerinin 2 yıl önce bir kısmının yıkıldığını ancak bu şekilde bıraktıklarını belirtti. Yıkılma kararı alındığını ancak uzun süredir yapılmadığını böyle bıraktıklarını ifade etti.
Kısıtlama saatinde kimsenin sokakta olmaması faciayı engelledi
Araç sahibi Mesut Özer., “Binanın duvarı lodos nedeniyle aracın üzerine çöktü, bu binanın daha önceden yıkılması gerekiyordu, yıkım kararı da var. Binayı yıkmadılar şimdi de bizim üzerimize yıkıldı. Gürültü üzerine evden çıktım, araç şuan pert halinde, arka camı patlamış, tavanı çökmüş” dedi.
Komşusu Gökhan” Burada bir çocuk da olabilirdi, buradan insanlar da geçiyor, burayı kullanıyor. Yani burada bir can kaybı olması büyük bir ihmalin sonucu olur. Mahallede küçük çocuklar var, gündüzleri bu binanın çevresinde oynuyorlar, binanın her tarafı açık, gündüz de çökebilirdi, çocuklar ölebilirdi. Çocuklar toplu halde oyun oynuyorlar yani büyük bir faciadan dönüldü. Araba önemli değil, mal sonuçta. Ama can kaybı olsa bunun hesabını kim verebilirdi. Bu duvar komple buraya yıkıldı, buradan geçtiğinizi düşünün üzerinize sıçrayacaktı. Allahtan 00.30 sıralarında meydana geliyor. Sokağa çıkma yasağı da bizi kurtardı diyelim. Mala zarar gelmiş önemli değil ama can kaybı sokağa çıkma yasağı sayesinde önlenmiş oldu, çünkü burası kullanılan bir yer insanlar gidiyor geliyor.

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