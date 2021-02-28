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Kısıtlamada evine giderken vuruldu

28.02.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamada evine giderken vuruldu

Adana’da bir kişi, sokağa çıkma kısıtlamasında evine giderken tabancayla vurularak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay, saat 15.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Türkocağı Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir kişi, sokağa çıkma kısıtlamasında evine giderken tabancayla vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, saat 15.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Türkocağı Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında evine giden Baran T. kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Baran T.’nin önünü kesen şüpheli, tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı. Bacağına isabet eden mermiyle yere yığılan Baran T.’yi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelinceye kadar Baran T.’ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
Baran T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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