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  4. Kısıtlamada hatalı dönüş yaptı, motosikletli polise çarparak yaraladı

Kısıtlamada hatalı dönüş yaptı, motosikletli polise çarparak yaraladı

30.01.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yolda hatalı dönüş yapmak isteyen hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli polis ekibine çarptı.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yolda hatalı dönüş yapmak isteyen hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli polis ekibine çarptı. Kazada Şahin ekibinde görevli polis memuru yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Altıparmak caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Furkan K. idaresindeki 16 KE 8753 plakalı hafif ticari araç Altıparmak Caddesi’nde yasak olan yere dönüş yapmak i sterken motosikletli polisle çarpıştı. Boş yolda çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklette bir polis memuru yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağında kırık oluşan polis memuru 112 ekibiyle Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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