HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamada içki satarken yakalandılar

Kısıtlamada içki satarken yakalandılar

28.02.2021 10:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kısıtlamada içki satarken yakalandılar

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günde kaçak yollarla içki sattığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstiklal Mahallesi Çandarlı Sokak’ta polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başlayan H.S., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kovalamaca sonucunda yakalandı.

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günde kaçak yollarla içki sattığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstiklal Mahallesi Çandarlı Sokak’ta polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başlayan H.S., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kovalamaca sonucunda yakalandı. Şüphelinin yakalanmasının ardından aracında yapılan aramalarda ise çok sayıda içki ile pos cihazı ele geçirildi. Sürücü H.S. ile araçta bulunan M.T.’ye, korona virüs tedbirlerinde sokağa çıkmaktan ve içki satmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Hepsi fuhuştan yakalandıHepsi fuhuştan yakalandı
Turbo Nedir? Nasıl Çalışır?Turbo Nedir? Nasıl Çalışır?

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Kayıp ilçe jandarma komutanı ölü bulundu

Kayıp ilçe jandarma komutanı ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Bursa'da 150 yıllık tarihi iskender kebapçısında şoke eden iddia: 12 yılda 7 milyon lira vurgun

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Çöl tozu uyarısı: Hava kalitesini düşürdü! Sağlığı nasıl etkiliyor?

Çöl tozu tehdidi! Bu detayı görmezden gelmeyin

Bursa'da termal havuz soğuk havayı unutturuyor

Su boşa gitmesin diye yapıldı! Duyan soluğu burada alıyor

Baba, oğul ve gelin, 15 gün içinde koronavirüse yenik düştü

15 günde 3 acı haber

Doğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdi

Doğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdi

Ordu'da 12 kişi fuhuş operasyonunda yakalandı

Hepsi fuhuştan yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.