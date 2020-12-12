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Kısıtlamada kabloları kestiler, 6 köy internetsiz kaldı

12.12.2020 20:56 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının fırsat bilen 2 kişi internet kablolarını çalmaya kalkınca 6 köy internetsiz kaldı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının fırsat bilen 2 kişi internet kablolarını çalmaya kalkınca 6 köy internetsiz kaldı. Şahıslar kabloları kesmeye çalışırken suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesine bağlı Çakır köyünde internet kablolarının kesildiğini ihbar alan Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri (JASAT) ekipleri operasyon yaptı. Ekipler F.U. (18) ile K.Ş. (18) şahısların direğe çıkarak balta ile kabloları kestiğini tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının fırsat bilerek kablo keserken suçüstü yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. K.Ş’ye sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal etmekten 3 bin 150 lira, F.U.’ya ise sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal etme ve alkollü araç kullanmaktan 6 bin 851 lira para cezası kesildi. Şahıslar gözaltındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan kesilen kablolar yüzünden internetsiz kalan 6 köye tekrar internet verilebilmesi için ise ekipler çalışma başlattı.

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