Kısıtlamada kaçak eğlenceye polisten ağır fatura

Antalya’nın Kaş ilçesindeki bir işyerinde eğlence düzenleyen 17 kişiye 72 bin TL para cezası, işyerine ise 1 ay kapatma cezası uygulandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü görüntüleri sosyal medya hesabından, “Hem kendi hem de başkalarının sağlığını tehlikeye attılar. Sonuç bu” diyerek paylaştı.

Kaş ilçesinde kısıtlama saatlerinde bir işyerinde eğlence düzenlendiği bilgisi alan polis, baskın yaptı. İşyerinde müzik eşliğinde eğlence yaptığı tespit edilen 17 kişiye, korona virüs kurallarını ihlalden toplam 72 bin TL para cezası, işyerine de 1 ay kapatma cezası uygulandı.

"Sonuç "

Antalya Emniyet Müdürlüğü, baskın görüntülerini sosyal medya hesaplarından, “Kısıtlama saatlerinde eğlence düzenleyerek kurallara uymayıp hem kendi hem de başkalarının sağlığını tehlikeye attılar. Sonuç; 17 şahsa toplam 72.000 TL idari para cezası ve iş yerine 1 ay kapatma cezası uygulandı. Kurallara uyalım, sevdiklerimizi koruyalım” notuyla paylaştı.

