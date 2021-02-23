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Kısıtlamada kaçarken yakalandı, üzerindeki anahtar araç hırsızlığını ortaya çıkardı

23.02.2021 07:12 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamada kaçarken yakalandı, üzerindeki anahtar araç hırsızlığını ortaya çıkardı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetleme yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan Ufuk Y. (24), kısa sürede yakalandı. Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen araç anahtarının yaklaşık 4 saat önce çalınan hafif ticari araca ait olduğu ortaya çıkınca oto hırsızlığı da aydınlatıldı. 2 ayrı hırsızlık olayının faili olarak da arandığı tespit edilen Ufuk Y., gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesinde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Ufuk Y.’yi durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamacası sonucu yakalandı.

ÜZERİNDEN ÇIKAN ANAHTAR HIRSIZLIĞI ORTAYA ÇIKARDI

Sokağa çıkma kısıtlamasında ceza almamak için kaçtığını söyleyen Ufuk Y.’nin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen hafif ticari araca ait anahtar incelemeye alındı. Anahtarın 4 saat önce çalınan, İsmail Kavaz'ın sahibi olduğu 16 Y 9338 plakalı araca ait olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi sorgulamaya aldı. Ufuk Y.’nin çaldığı aracı Hamidiye Mahallesi Arslanbey sokakta yakıtı bitince bıraktığını belirtmesi üzerine bölgeye giden ekipler aracı buldu. 2 araç hırsızlığı suçundan hakkında arama kaydı bulunan şüpheli Ufuk Y. gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

ANAHTARI ÜZERİNDE UNUTUNCA OTO HIRSIZLIĞI AYDINLATILDI

Otomobilde inceleme yapan ekipler İsmail Kavaz’a aracı teslim etti. Polis ekiplerine teşekkür eden İsmail Kavaz, "Saat 20.00 sıralarında Suyolu caddesindeki tatlıcı önünde durdum. Aracı çalışır vaziyette bıraktım, eşimle tatlıcıya girdim. 5 dakika sonra geri döndük araç yoktu. Polis ekipleri aracımı buldu. Teşekkür ediyorum." dedi.

(DHA)

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