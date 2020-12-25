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Kısıtlamada kavga ihbarına giden polisler şok oldu

25.12.2020 09:07 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İznik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir kavga ihbarına giden polisler uyuşturucuları otomobilin camından atan kişileri fark edince operasyon düzenledi.

Bursa’nın İznik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir kavga ihbarına giden polisler uyuşturucuları otomobilin camından atan kişileri fark edince operasyon düzenledi. Filmleri aratmayan operasyonda polisler el feneriyle uyuşturucu aradı.
Edinilen bilgiye göre, gece 00.30 sıralarında İznik Selçuk Mahallesi İstanbul Sitesi önünde iki grup kavga etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Karşılarında polisi gören zanlılar araçlarına binerek uzaklaşmaya çalıştı. Bu esnada araçtan bir şeyler atıldığını gören ekipler otomobili durdurdu. Polisler bekçilerle birlikte el feneriyle otomobilden atılan maddeleri aradı ve 20 gram metanfetamin, 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Olayda 4 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve maske takmamaktan 12 Bin 150 TL para cezası kesildi. Şahısların ikisi de uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındı.

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