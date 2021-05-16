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Kısıtlamada kaza yapan sürücüden polislere: Hepiniz beni soyuyorsunuz

16.05.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tam kapanma saatlerinde caddede ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarpan sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 39 yaşındaki sürücü, kaza yapmadığını öne sürerek polislerin kendisini soyduğunu iddia etti.

Kısıtlamada duvara çarpan kamyonetin sürücüsü polise zor anlar yaşattı

Bursa’da kısıtlama saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan ve polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü Hüseyin Genç (39) kaza yapmadığını öne sürdü. Genç’e, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, ehliyetsiz araç kullanmak, alkolmetreyi üflememek ve muayenesi yapılmayan araçla trafiğe çıkmaktan toplam 9 bin 998 TL ceza kesildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi, Ankara Yolu Caddesi, Gençosman mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Genç idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kısıtlama nedeniyle boş olan yolda savrulmaya başladı. Metrelerce savrulan kamyonet önce kaldırıma, ardından da istinat duvarına çarparak durdu. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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'BENİ SOYUYORSUNUZ'

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Hüseyin Genç’in alkollü olduğu iddia edilirken ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Ehliyetinin de olmadığı tespit edilen Genç, kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kaza yapmadığını öne süren Hüseyin Genç kendisini sakinleştirmek için müdahale eden polis ekiplerine tekme atmaya çalışarak “Ben kimseye kaza yapmadım. Beni mi soyuyorsunuz? Hepiniz beni soyuyorsunuz” dedi.

9 BİN 998 TL PARA CEZASI

Polislere uzun süre direnen Hüseyin Genç gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, alkolmetreyi üflememekten 3 bin 836 TL ile muayenesi yapılmayan araçla trafiğe çıkmaktan 314 TL olmak üzere toplam 9 bin 998 TL ceza kesildi. Kamyonet çekiciyle otoparka çekilirken, Hüseyin Genç ise Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

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DHA

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