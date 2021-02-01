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Kısıtlamada kaza yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

01.02.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü araç kullanarak kaza yapan sürücünün ehliyetine el konuldu.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Dereobası köyü yakınlarında, kısıtlama saatlerinde ormanlık yolda alkollü araç kullanan D.M.Ç.

Osmaniye’de sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü araç kullanarak kaza yapan sürücünün ehliyetine el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Dereobası köyü yakınlarında, kısıtlama saatlerinde ormanlık yolda alkollü araç kullanan D.M.Ç. isimli şahıs aracının direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücünün davranış ve konuşmalarından alkollü olduğunu tespit etti. Alkollü araç kullanmaktan sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken bin 653 lirada idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, sürücü D.M.Ç. ile yanında yolcu olarak bulunan G.G., A.Y. ve A.E. isimli şahıslara Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince emre aykırı davranıştan 12 bin 600 lira para cezası kesildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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