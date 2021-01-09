HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamada kaza yapınca yakayı ele verdi

Kısıtlamada kaza yapınca yakayı ele verdi

09.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl İlçesinde kısıtlamadaki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl İlçesinde kısıtlamadaki trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsünün adam yaralama suçundan dolayı araması olduğu ortaya çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, toplamda 5 bin 920 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, kaza Süleymaniye alt geçitte meydana geldi. Mehmet Şükrü O. 16 AGD 197 plakalı motosikletiyle alt geçitten geçtiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet alt geçitte bulunan koruma demirlerine vurarak durabildi. Kazada sürücü ile arkasında bulunan Afganistan uyruklu Rıza A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücünün ehliyetinin olmadığını ve plakası olmasına rağmen takmadığı tespit edildi.
Polisler sürücüye ehliyetsizlikten 2 bin 850 lira ve plakası olduğu halde plaka takmama suçundan 3 bin 60 TL cezai işlem uyguladı. Yapılan sorgulamada motosiklet sürücünün ayrıca adam yaralama suçundan dolayı arandığı belirlendi.
Mehmet Şükrü O, tedavisinin ardından gözaltına alınırken diğer yaralının tedavisi ise sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza tokat attı'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza tokat attı
Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenlerDilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenler
1/

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın sayılı yerlerinden! Duyan gidiyor: Gerçekten mucize

Dünyanın sayılı yerlerinden! Duyan gidiyor: Gerçekten mucize

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

Örtülerin altında neler oluyor? The Cabins izleyicileri şokta!

Örtülerin altında neler oluyor? The Cabins izleyicileri şokta!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu! Güldür Güldür'e katılan çocuk hüzünlendirdi

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu! Güldür Güldür'e katılan çocuk hüzünlendirdi

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

7 aydır kayıptı, cansız bedeni ormanda asılı bulundu! Annesi gözyaşlarına boğuldu

7 aydır kayıptı! Kahreden haber

Üniversiteli Aleyna'dan acı haber! Evinde ölü bulundu

Üniversiteli Aleyna'dan acı haber! Evinde ölü bulundu

Yer: Sakarya! 'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza tokat attı

'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza tokat attı

Bursa'da bulunan 2 bin yıllık kaya mezarının sırrı çözüldü

Bursa'da bulunmuştu! Sırrı çözüldü

Rize'de dehşet! Polisin dikkati üzerine yakayı ele verdiler

Rize'de dehşet! Polisin dikkati üzerine yakayı ele verdiler

Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştı

Tam o anda yakalandı ama 'Yapmadım, ispatlayın' dedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.