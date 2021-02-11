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Kısıtlamada kontrol noktasından kaçan şahıstan polislere, "Sizin yanınıza bırakmayacağım, sizi mahkemeye vereceğim" tehdidi

11.02.2021 05:19 | Son Güncelleme:
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Kontrol noktasında polisin üzerine aracını sürerek kaçan şahıslar kovalamaca sonunda yakalandı.

Kontrol noktasında polisin üzerine aracını sürerek kaçan şahıslar kovalamaca sonunda yakalandı. Yakalanan şahıs video çekmeye çalışarak polislere, "Sizin yanınıza bırakmayacağım, sizi mahkemeye vereceğim" dedi.
Olay 03:00 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre Muhammer B. isimli şahıs 34 BD 5714 plakalı otomobili ile kız arkadaşıyla birlikte seyir halinde iken polis kontrol noktasında ’dur’ ihtarına uymayarak görevli polis memurlarının üzerine aracını sürerek kaçtı. Kaçan şahıslar ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Kilometrelerce aracı kovalayan polis ekipleri Alemdağ Caddesi Çakmak Sanayi girişinde şüpheli aracı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın polis memurlarına, "Sizin yanınıza bırakmayacağım, sizi mahkemeye vereceğim" dediği görüldü.
Alkolmetreyi üfleyen şahıs 97 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin video görüntülerini almak isteyen şahıs kelepçe takılarak gözaltına alındı. Göz altına alınan Muhammer B. ve kız arkadaşı H. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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