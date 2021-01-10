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Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi

10.01.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi

Bursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek, mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın, yine mahalleyi birbirine kattı. Mahalle sakinleri ile kavga eden kadın, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnerek, polisleri ölümle tehdit etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akgül Y. (41) ile mahalle sakinleri arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Akgül Y., sokaktan topladığı taşları vatandaşların evlerine fırlatıp küfürler etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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ELİNDEKİ ÇAYDANLIKLA POLİSLERE DİRENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların şikayetçi olması üzerine Akgül Y.'yi kadın polis eşliğinde gözaltına almak istedi. Ancak Akgül Y., eline aldığı çaydanlık ile polis ekiplerine direnerek, küfür ve hakaretlerini sürdürdü. Akgül Y., kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere, "Kimi gözaltına alacaksın. Çarşıdan gömlek mi alıyorsun" diye tepki gösterdi. Polis ekiplerinin sabırlı bekleyişi ve Akgül Y.'yi defalarca uyarması ise dikkat çekti.

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DOĞALGAZ BORUSUNU KESEREK MAHALLEYİ HAVAYA UÇURMAK İSTEMİŞ

Öte yandan Akgül Y. geçtiğimiz yıl mahalle sakinleri ile kavga ettikten sonra, kapısının önündeki doğalgaz borusunu keserek, elindeki sigara ile mahalleyi havaya uçurmak istemişti. Bölgeye gelen Bursagaz ekipleri, doğalgaz hattını kapatarak, olası bir facianın önüne geçmişti. Yaklaşık 1 saat boyunca ekiplere direnen Akgül Y., yine doğalgaz borusunu patlatarak, mahalleyi havaya uçurmak ile tehdit etti.

POLİSİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Akgül Y., elindeki çaydanlığın, polis ekiplerinin başarılı hareketiyle ele geçirilmesiyle gözaltına alındı. Ekip aracına götürülen Akgül Y., resmi ekip aracını da tekmeledi. Bu sırada kelepçelenen Akgül Y., kendisini gözaltına alan polislere, "Sizinle görüşeceğiz, öldürürüm yaşatmam sizi, ben cezaevinde memuru yaktım siz kimsiniz" dedi. Gözaltına alınan Akgül Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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