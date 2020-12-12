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Kısıtlamada maske cezası yedi, gazetecilere kızdı

12.12.2020 11:16 | Son Güncelleme:
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Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında maske cezası yiyen motosikletli şahıs, görüntü çeken gazetecilere kızarak, “ceza yedim, size ne” dedi.Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de İçişleri Bakanlığınca yeni tedbirler uygulamaya konuldu.

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında maske cezası yiyen motosikletli şahıs, görüntü çeken gazetecilere kızarak, “ceza yedim, size ne” dedi.
Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de İçişleri Bakanlığınca yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu kapsamda korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde geçtiğimiz hafta uygulamaya konulan ve Pazartesi saat 05.00’e kadar 56 saat kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf olanlar görüldü. Vatandaşlar dün akşamdan bu yana evlerine kapanırken, kısıtlamada kentin en işlek meydan ve caddeleri ise sessizliğe büründü.

“Yaz yaz, boş iş”
Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kimlik kontrolü sırasında motosiklete binen iki şahıstan birinin maske takmadığı fark edildi. Maske cezası alan şahıs ise o an görüntü çeken gazetecilere kızarak, “size ne” dedi. Ceza yiyen şahıs, polis memuru tutanak tutulduktan sonra, “Yaz yaz, boş iş” diyerek uygulama noktasından ayrıldı.

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