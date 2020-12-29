HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamada maske takmayan vatandaşa ceza

Kısıtlamada maske takmayan vatandaşa ceza

29.12.2020 23:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da polis ekipleri hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim gerçekleştirdi.

Sakarya’da polis ekipleri hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimde sokağa çıkma izni bulunan bir vatandaş, maske takmadığı için cezadan kaçamadı.

Hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında saatler 21.00’ı gösterdiğinde Sakarya genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında denetimler sürdürüldü. Ekiplerce gerçekleştirilen denetimler kapsamında yaklaşık bir saat içerisinde 30’a yakın araç durduruldu. Kısıtlama nedeni ile durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların kimlik ve evrakları tek tek sorgulandı. Yapılan kontrollerde izin belgeleri, kimlik sorgulamaları ile araç sorgulamaları yapılan vatandaşların kurallara riayet ettiği görüldü. Gerçekleşen denetim esnasında durdurulan ve evrakları tam olan bir kişiye ise önce maske takmamaktan işlem uygulandı, daha sonrasında ise polis ekiplerince maskesi temin edildi. Durdurulan diğer bir araçta sokağa çıkma izni bulunan bir sürücünün ise aracının evrakları eksik olduğundan dolayı cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, günün her saati ekiplerce şehrin birçok farklı noktasında uygulamalar sürüyor. Yapılan denetim ve uygulamaların meyvesini vermeye başladığı Sakarya’da vatandaşların çoğunun kısıtlamalara uyduğu görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdiTamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
400 bekçi alımı yapılacak!400 bekçi alımı yapılacak!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Yılbaşı için akın ettiler! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Yılbaşı için akın ettiler! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Cesur pozla isyan etti! 'Bir erkek...'

Cesur pozla isyan etti! 'Bir erkek...'

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Aralık koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Kocaeli'de korkunç olay! Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi

Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi

Hollanda’da İslam karşıtı Pegida hareketinden çirkin provokasyon

Hollanda’da çirkin provokasyon

Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken görüntüler

Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken görüntüler

Kocaeli'de korkutan yangın! Mahalleli panikle sokağa döküldü

Korkutan yangın! Mahalleli panikle sokağa döküldü

Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama

Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama

THY’nin koronavirüs aşılarını taşıyan uçağından mesaj

Aşıları taşıyan uçaktan ilk görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.