Kısıtlamada polis tarafından evine bırakılan kadın: “Allah devletimize, polisimize ziyan vermesin”

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle hastaneden evine gidemeyen ve polis ekiplerince evine bırakılan kadın, “Allah devletimize, polisimize ziyan vermesin” diyerek hem teşekkür hem de dua etti.

Edinilen bilgilere göre, bir rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne gelen Sevda Altınsoy (51), tedavisi tamamlandıktan sonra evine gitmek istedi. Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00’de başlaması nedeniyle evden ayrılamayan eşinin hastaneye gelememesi nedeniyle kadın 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak polis ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Sevda Altınsoy’un talebi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri kadını polis otosuyla Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine götürdü. Evine ulaşan Sevda Altınsoy, polis otosundan inerken polislere teşekkür etti. Altınsoy, yaptığı açıklamada, “Çok sağ olun, Allah razı olsun. Allah devletimize, polisimize ziyan vermesin. Allah razı olsun. Ben acil hastaneye gitmiştim. Allah razı olsun polisleri aradım. Beni evime getirdiler. Polislere çok teşekkür ederim. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah devlete millete zarar vermesin. Allah razı olsun polislerimizden” dedi.



