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  4. Kısıtlamada polise yakalanınca "Herkes dışarda" diyerek avukatını aradı

Kısıtlamada polise yakalanınca "Herkes dışarda" diyerek avukatını aradı

20.12.2020 10:54 | Son Güncelleme:
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Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasında ticari takside polise yakalanan kadın, önce avukatıyla görüşmeye gittiğini söyledi, ceza yazılacağını anlayınca da "Herkes dışarda" deyip kendini savunmaya çalıştı.Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Manavgat-Çeltikçi yolu üzerinde MATSO Turizm Fakültesi önünde gerçekleştirilen uygulamada durdurularak trafik açısından sorgulaması yapılan ticari takside eksiğe rastlanılmazken, takside yolcu olarak bulunan kadına sokağa kısıtlamasını ihlal ettiği için ceza uygulandı.

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasında ticari takside polise yakalanan kadın, önce avukatıyla görüşmeye gittiğini söyledi, ceza yazılacağını anlayınca da "Herkes dışarda" deyip kendini savunmaya çalıştı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Manavgat-Çeltikçi yolu üzerinde MATSO Turizm Fakültesi önünde gerçekleştirilen uygulamada durdurularak trafik açısından sorgulaması yapılan ticari takside eksiğe rastlanılmazken, takside yolcu olarak bulunan kadına sokağa kısıtlamasını ihlal ettiği için ceza uygulandı. Ticari takside yolcu olarak bulunan N.K. isimli kadın, mahkeme öncesinde avukatıyla görüşmek için avukatının yanına gittiğini söylese de ceza yemekten kurtulamadı. N.K.’nın ceza yememek için avukatını telefonla araması da işe yaramadı. Polisin bugün adliyelerin kapalı olduğunu ve avukatıyla kısıtlama dışında da görüşebileceğini söyleyip neden sokakta olduğunu sorması üzerine "Herkes sokakta sadece ben değilim" diyen kadına polis, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna olan market çalışanları ve ekmek almaya giden vatandaşları örnek gösterdi. Bunun üzerine "Ben de avukatımla görüşmeye gidiyorum" diyen kadın araçtan indirilip hakkında tutanak tutuldu. N.K. yine itirazlarını sürdürüp "Millet el ele geziyordu" dedi. N.K., emniyet güçlerinin sokağa çıkma yasağı ihlali sebebiyle kaymakamlığa göndermek üzere hazırladığı 3 bin 150 liralık idari para cezası tutanağının ardından taksiye binerek yoluna devam etti.

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