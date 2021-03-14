HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamada polisin denetimleri sürüyor

Kısıtlamada polisin denetimleri sürüyor

14.03.2021 13:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Hafta sonu kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Aracıyla trafiğe çıkanlar uygulama noktalarındaki ekiplerce tek tek kontrol edildi.
Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında polis ekipleri denetimleri sürdürdü. Şehrin birçok farklı yerinde kurulan uygulama noktalarında araçlarıyla trafiğe çıkanlar ekiplerce kontrol edildi. Polis, araçları tek tek durdurarak yolcu ve sürücülerin kimliklerini ve sokağa çıkma izinlerini inceleyip kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Denetimlerin kısıtlama sona erene kadar devam edeceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar
Ünlü armatörün karıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybettiÜnlü armatörün karıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

En Çok Okunan Haberler

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

78 yaşındaki adamı darp ederek öldüren 5 kişi adliyeye sevk edildi

Komandolar geniş güvenlik önlemi aldı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

İşte İstanbul'un en kalabalık mahallesi! 3 ilin nüfusunu geride bıraktı

İşte İstanbul'un en kalabalık mahallesi!

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti

Ünlü armatörün karıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da kaldırımın altından tarih fışkırdı! Kazdıkça yenilerine ulaşılıyor

Kaldırım kazıldıkça tarih çıkıyor

Katil zanlısı komşusu çıktı! Faili meçhul cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı

Faili meçhul cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı! Katil zanlısı bakin kim çıktı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup

Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.