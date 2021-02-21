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  4. Kısıtlamada polisten kaçan alkollü sürücü duvara çarpınca yakayı ele verdi

Kısıtlamada polisten kaçan alkollü sürücü duvara çarpınca yakayı ele verdi

21.02.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, 500 metre uzaklıkta duvara çarptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, 500 metre uzaklıkta duvara çarptı. Yanındaki arkadaşıyla birlikte yaya olarak kaçan sürücü, kısa sürede yakalandı. 3.03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün aracında ise alkol şişeleri ile yarısı dolu alkol kadehleri dikkat çekti. Sürücüye toplam 6 bin 839 TL para cezası kesildi.
Dün sabah Manavgat ilçesi Emek Mahallesi 3083. Sokak’ta Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası yakınlarında bir araçtan yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ve çevreyi rahatsız ettiği ihbarı polisi harekete geçirdi. Müziğin 07 ANU 019 plakalı otomobilden geldiğini belirleyen ekipler aracı durması için uyarırken, araç sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. 2-3 dakika geçmeden yaklaşık 500 metre mesafede Remzi Güven Caddesi 3504. Sokak kavşağında bir otomobilin duvara çarparak kaza yaptığı ve araçtaki 2 kişinin kaçarak olay yerinden uzaklaştığı ihbarı geldi. Olay yerine gelen ekipler, kaza yapan aracın kısa süre önce dur ihtarına uymayarak kaçan araç olduğunu belirledi. Çevrede araştırma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araç sürücüsü Hasan U’yu kısa sürede yakaladı. Trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün 3.03 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücüye ‘dur’ ihtarına uymamak, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmek, alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmek suçlarından 2 bin 789 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2. kez alkollü araç kullanırken yakalanmak suçundan dolayı 2 yıllığına el konuldu. Sürücüye ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 3 bin 150 TL, maske takmamak suçundan da 900 TL olmak üzere 4 bin 50 TL para cezası uygulandı. Çekiciyle kaza yerinden alınan aracın içerisinde ise alkol şişeleri ile yarısı dolu alkol kadehleri dikkat çekti.

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