Kısıtlamada polisten kaçan araç sürücüsünün uyuşturucu testi pozitif çıktı

İzmir’de sokağa çıkma kısıtlamasında polisin ’dur’ ihtarına uymayan araç içerisinde bulunan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yolcu konumunda bulunan bir kişinin uyuşturucu ticareti yapmak ve üretmek suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkarken, araç sürücüsünün de uyuşturucu testinin pozitif olduğu belirlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında Karşıyaka ilçesinde saat 01.00 sıralarında denetleme başlattı. Bu sırada polis ekipleri, Yeni Girne Caddesi üzerinde seyir halinde olan şüpheli bir otomobile ’Dur’ ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ihtarına uymayan araç sürücüsü 06 FY 812 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli otomobilin kovalamacası, trafik polislerinin başarılı çalışması sonucu son buldu. Köşeye sıkışan araç içerisinde bulunan otomobil sürücüsü ve araçta yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaya olarak kaçmaya çalıştı. 3 şüpheli, ekiplerin müdahalesi ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin kimlik kontrolünde otomobil sürücüsü B.M., yolcu konumunda bulunanların ise E.K. ve Ş.K. olduğu belirlendi.

8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası var

Öte yandan araçta yolcu konumunda bulunan Ş.K.’nın uyuşturucu ve uyarıcı madde üretme, uyuşturucu maddeyi satma ve sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsü B.M.’ye yapılan uyuşturucu testinin de pozitif olduğu ortaya çıktı.

Ceza yağdı

Polis ekipleri tarafından yakalanan B.M., E.K. ve Ş.K.’ya sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra birçok trafik kuralını ihlal etmekten toplamda 14 bin 782 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçerek öğle saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

