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  4. Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adamı böyle çarpıp öldürdü

Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adamı böyle çarpıp öldürdü

12.01.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir motosikletlinin sokağa çıkma kısıtlaması olduğu gün polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçarken yaşlı adama çarpıp ölümüne neden olması saniye saniye görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir motosikletlinin sokağa çıkma kısıtlaması olduğu gün polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçarken yaşlı adama çarpıp ölümüne neden olması saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Erdi Ş. (30) yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 10 Ocak sabah saatlerinde 01 EZH 77 plakalı motosiklet ile dışarı çıktı. Kemal Erdi Ş., Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Ceyhan istikametine doğru ilerlerken polis “dur” ihtarında bulundu. Bunun üzerine şahıs durmayarak kaçmaya başlarken, polis peşine düştü. Kemal Erdi Ş., Karataş Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Ahmet Tuğal’a çarptı. Kemal Erdi Ş. direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaç ve reklam panolarına çarpıp motosikletten düştü. Motosiklet yaklaşık 240 metre sürüklenip yol ortasında durdu. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Kaza yerine gelen ekipler, Tuğal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Kemal Erdi Ş. ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Tuğal’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından toprağa verildi. Sürücünün ise hastanedeki hayatta kalma mücadelesi devam ediyor.

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