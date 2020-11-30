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  4. Kısıtlamada polisten kaçtılar! Çorabından uyuşturucu madde çıktı

Kısıtlamada polisten kaçtılar! Çorabından uyuşturucu madde çıktı

30.11.2020 07:17 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamada polisten kaçtılar! Çorabından uyuşturucu madde çıktı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek otomobil ile gezintiye çıkan 4 genç, polis ekipleriyle yaşanan kovalamacada yakalandı. Şüphelilerden birinin çorabının içinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheliye, "Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak" suçundan 12 bin 744 TL para cezası uygulandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri, Altıparmak Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 YU 357 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerine aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, ara sokaklara kaçarken bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Araçta bulunan F.G., A.A., İ.R. ve K.G gözaltına alındı.

ÇORABINDAN ÇIKTI

Araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada ise K.G.’nin çorabının içerisine sakladığı uyuşturucu madde bulundu. 4 şüpheliye "Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak" suçundan 12 bin 744 TL para cezası uygulandı.

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Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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