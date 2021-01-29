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Kısıtlamada silah kaçakçılığı yaparken yakalandılar

29.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi ile arkadaşı tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir şehirden kente araçla çok sayıda ruhsatsız silah getireceğini belirlediği iki şüpheliyi takibe aldı.

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi ile arkadaşı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir şehirden kente araçla çok sayıda ruhsatsız silah getireceğini belirlediği iki şüpheliyi takibe aldı. Polis şüphelilerden E.Ö.’nün kamu görevlisi olduğu ve yeni tip korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında rahatça sokağa çıkacağından dolayı silah kaçakçılığını da kısıtlamanın olduğu gün yapacağı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine zanlı E.Ö.’nün arkadaşı Ç.C. ile kısıtlama günü İstanbul’dan Adana’ya Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan gelerek otomobilindeki gizli bölmeye sakladıkları 9 tabancayı satacakları bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine TAG otoyolunda önlem alıp otomobilin gelmesini bekledi. Polis bir süre sonra gelen otomobildeki kamu görevlisi ve diğer zanlıyı yakaladı. Otomobilde yapılan aramada ise gizli bölmelerde 9 tabanca bulundu. Polis ayrıca kamu görevlisinin “beni kısıtlamada kimse durdurmaz benimle rahat rahat kaçakçılık yapabilirsiniz ama sizden 20 bin lira alırım” dediğini ve zanlı kamu görevlisinin her kaçak silah sevkinden 20 bin lira para aldığı belirlendi.
Ekip, şehir girişinde aracı durdurup arama yaptı. Araçta, ruhsatsız 9 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemin ardından “yasa dışı silah ticareti yapmak” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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