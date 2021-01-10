Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adama çarptı

Adana’da kısıtlamada sokağa çıkıp polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Erdi Ş. (30) yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sabah saatlerinde 01 EZH 77 plakalı motosiklet ile dışarı çıktı. Kemal Erdi Ş., Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Ceyhan istikametine doğru ilerlerken polis “dur” ihtarında bulundu. Bunun üzerine şahıs durmayarak kaçmaya başlarken, polis peşine düştü. Kemal Erdi Ş., Karataş Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Ahmet Tuğal’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tuğal yaralanırken, Kemal Erdi Ş. direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaç ve reklam panolarına çarpıp motosikletten düştü. Motosiklet yaklaşık 240 metre daha gidip yol ortasında durdu. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine gelen ekipler, Tuğal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kemal Erdi Ş. ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan incelemede sürücünün kol saatinin de refüjde olduğu görüldü. Hayatını kaybeden Tuğal’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Tuğal’ın olay yerine gelen bir yakını ise yaşlı adamın cansız bedenini yol ortasında görünce şok oldu.

