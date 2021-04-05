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Kısıtlamada spor kulübü lokaline kumar baskını

05.04.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, amatör spor kulübünün lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlâl edip kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, kumar oynayan 25 kişiye 82 bin 680 lira ceza kesti.İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hafta içi devam eden sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaları dâhilinde Akhisar Mahallesi’ndeki amatör spor kulübünün lokalinde kumar oynandığı ihbarını aldı.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, amatör spor kulübünün lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlâl edip kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, kumar oynayan 25 kişiye 82 bin 680 lira ceza kesti.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hafta içi devam eden sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaları dâhilinde Akhisar Mahallesi’ndeki amatör spor kulübünün lokalinde kumar oynandığı ihbarını aldı. Lokale yapılan operasyonda, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlâl edip kumar oynadığı belirlenen 25 kişiye maske takmamak ve kısıtlama ihlâli suçlarından 82 bin 680 TL ceza kesildi. Ayrıca lokalin işletme sahibine 3 bin 930 lira ceza keserken, lokal mühürlendi.

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