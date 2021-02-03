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  4. Kısıtlamada tarihi köprüde intihara kalkışan genci polis ikna etti

Kısıtlamada tarihi köprüde intihara kalkışan genci polis ikna etti

03.02.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da gece yarısı kısıtlama saatinde tarihi On Gözlü Köprü üzerine çıkarak Dicle Nehri’ne atlamak isteyen 23 yaşındaki genç kız, polis ekiplerince ikna edilerek aşağı indirildi.Olay, gece geç saatlerde Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü üzerinde meydana geldi.

Diyarbakır’da gece yarısı kısıtlama saatinde tarihi On Gözlü Köprü üzerine çıkarak Dicle Nehri’ne atlamak isteyen 23 yaşındaki genç kız, polis ekiplerince ikna edilerek aşağı indirildi.
Olay, gece geç saatlerde Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Ö.Ç. köprü üzerine gelerek intihar girişiminde bulundu. Ö.Ç.’yi görenler durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu 23 yaşındaki genç kız ikna edilerek köprüden aşağı indirildi. Bölgede bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ö.Ç., Selahattin Eyyüb-i Devlet Hastanesine, ardından da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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