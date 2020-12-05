HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamada turistlerin Taksim keyfi: Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar

Kısıtlamada turistlerin Taksim keyfi: Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar

05.12.2020 15:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısıtlamanın ilk gününde Taksim ve İstiklal Caddesi, kısıtlamadan muaf tutulan turistlere kaldı.

Kısıtlamanın ilk gününde Taksim ve İstiklal Caddesi, kısıtlamadan muaf tutulan turistlere kaldı. Meydanda maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyerek dolaşan turistlerin rahat tavırları dikkat çekti.
Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgede, cuma akşamı saat 21.00 ile pazartesi sabah saat 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamanın başlamasının ardından bugün İstanbul’un genelinde sokakların boşaldığı, vatandaşların kurallara uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Maskesiz dolaştılar, çekirdek kabuklarını yere attılar
Kısıtlamayla ilgili yapılan duyuruda turistlerin sokağa çıkmalarında engel olmadığı ve kısıtlamadan muaf tutulacakları duyurulmuştu. Bu durumu fırsat bilen yabancı turistler bugün İstanbul’un popüler yerlerinden olan Taksim ve İstiklal Caddesine akın etti. Meydanda dolaşan bazı turistlerin maske dahi takmadıkları görüldü. Bir turist kafilesi ise toplu şekilde maskelerini çene altlarına takıp, çekirdek çitledi. Yedikleri çekirdeklerin kabuğunu yerlere döken turistlerin rahat tavırları dikkat çekti.

Meydanda takılmayan maskeler caddeye girişte hatırlandı
Kısıtlamadan muaf tutulan turistler İstiklal Caddesine girmek istediklerinde pasaport kontrolüne tabii tutuldu. İstiklal Caddesi dışında maske takmayan turistlerin girişte uyarılmalarının ardından maskelerini taktıkları görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı varDiyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var
84 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!84 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bizzat açıkladı: Aşılar ülkemize gelir gelmez yaptıracağım

Bizzat açıkladı: Aşılar ülkemize gelir gelmez yaptıracağım

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Akdeniz'de deprem (AFAD-Kandilli depremler)

Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi

35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi! Geriye bu görüntüleri kaldı

35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi! Geriye bu görüntüleri kaldı

Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın

Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarım dinleniyor' iddiasına yanıt

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarım dinleniyor' iddiasına yanıt

KKTC’de yeni dönem: Ülkeye giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.