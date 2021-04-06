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Kısıtlamada yakalanan 8 kaçak göçmen, düğüne gidiyormuş

06.04.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında şüphe üzerine durdurulan kamyonetteki 8 kaçak göçmenin, Bursa’ya kaçak yollarla giren başka kaçak yakınlarının düğünlerine gitmek için yolda oldukları öğrenildi.

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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında şüphe üzerine durdurulan kamyonetteki 8 kaçak göçmenin, Bursa’ya kaçak yollarla giren başka kaçak yakınlarının düğünlerine gitmek için yolda oldukları öğrenildi. 8 kaçak göçmen sınır dışı edilirken sürücü F.B., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler mevkiisinde geçtiğimiz pazar günü meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa-İzmir karayolu üzerinde kontrol noktalarında denetimler yapıldı. Ekipler, karayolunda, kasasında 8 kaçak göçmenin bulunduğu 55 RV 051 plakalı kamyonet sürücüsünün tedirgin tavırları üzerine aracı durdurdu. Kamyonet sürücüsü F.B.’den istenen izin belgesi üzerine telaşa kapılan F.B.’nin, belge gösteremedi. Ekipler, kamyonetin kasasındaki 8 kişi ile sürücü F.B.’yi incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, üzerinden kimlik çıkmayan 8 kişinin yurda kaçak yollarla giren Afgan vatandaşlar olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü F.B ve 8 kaçak göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İfadesi alınan F.B., sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan 8 kaçak göçmenin, Bursa’ya kaçak yollarla giren başka kaçak göçmen yakınlarının düğünlerine gitmek için seyir halinde olduğu öğrenildi. 8 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Soruşturmayı derinleştiren Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla giren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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