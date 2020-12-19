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Kısıtlamada yakayı ele verdi

19.12.2020 08:41 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek 4 ayrı iş yerinden toplam 30 bin lira değerinde malzeme çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek 4 ayrı iş yerinden toplam 30 bin lira değerinde malzeme çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde bulunan 4 iş yerinden gece saatlerinde hırsızlık meydana geldiği ile ilgili ihbar üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Toplamda 30 bin lira değerinde malzeme çalınan iş yerlerindeki olay yeri incelemesinin ardından güvenlik kameralarına bakan ekipler, şüphelinin daha önce de benzer suçlara karışan A.A. olduğunu belirledi. A.A.’nın gidebileceği adresleri kontrol eden polis ekipleri, şüpheliyi Güneştepe Mahallesi’ndeki evinin sokağında aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.
Hırsızlık anı kameralarda
A.A.’nın evinde yapılan aramalarda 4 iş yerinde çaldığı çok sayıda kol saati, tablet, alkol, sigara, prezervatif ve çikolata ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler iş yerlerine geri iade edilirken gözaltına alınan A.A. ise ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Şüpheli A.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, A.A.’nın hırsızlık anları, kameralar tarafından an be an görüntülendi.

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