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  4. Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Zonguldak'ta harita yeşile döndü

Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Zonguldak'ta harita yeşile döndü

21.12.2020 13:46 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Zonguldak'ta harita yeşile döndü

Zonguldak'ta, geçen kasım ayının son haftasında artış eğilimine geçen günlük vaka sayıları, son alınan tedbir ve kısıtlamalarla birlikte yarı yarıya düştü. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında bulunan haritadaki kırmızı alanlar yeşile dönmeye başladı.

Kentte kasım ayının son haftasında, Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak'ta da vaka sayıları hızla arttı. Günlük 800'leri geçen vaka sayıları, alınan tedbir ve kısıtlamalarla düşüşe geçti. Son iki haftada günlük vaka sayıları yarı yarıya düşerek günlük 400'lerin altına geriledi. HES uygulamasında bulunan haritada ki kırmızı alanlar da yeşile dönmeye başladı. Kent merkezindeki kırmızı alan devam ederken bazı mahallelerde ki azalan vakalar HES uygulamasında da gözlendi. Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, tedbirlere uymayı sürdürmeleri konusunda halkı uyarmaya devam ediyor. Filyasyon ekipleri de gece ve gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kısıtlama dışında kalan saatlerde de halkın yoğun olduğu bölgelerde sık sık denetim yapılıyor.

'ÇEMBER ÇOK DARALDI'

İki oğlu doktor olan Gülyaşar Kefeli, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının ailelerinin çok zor günler geçirdiğini söyledi. Çocuklarının yüzüne hasret kaldığını ifade eden Kefeli, "Ben kısıtlama olması taraftarıyım. Bu tedirginliğimiz kalksın. Torunlarımızla, çocuklarımızla görüşemiyoruz. Kocaeli'nde olan ile yazın çok az görüştük. Burada doktor olan oğlum gelip ihtiyaçlarımızı getiriyor kapıdan sonra gidiyor. Torun bile sarılmıyor. Aşıdan sonra sarılacağım diyor. Sadece sağlık çalışanları değil, ailelerde zorluk çekiyor. Kapıdan uzaktan görüyorum. Tedbirlere uyulması lazım. Eskiden bu kadar ölüm yoktu. Çember çok daraldı. Herkes tedbirlere uysun, kendi ailesini düşünsün. Biz nasıl görüşmüyorsak onlar da görüşmesin" dedi.

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'HALK KISITLAMALARA YETERLİ ANLAMDA UYMUYOR'

Emekli maden işçisi İsmail Keleş ise halkın kısıtlamalara yeterli anlamda uymadığını düşündüğünü anlattı. Banka önünde sıra bekleyen Keleş, "Banka önünde sırada adam maskesini çıkarıp yere tükürüyor. Söyleyince 'sanane' diyor. Kimse tedbirleri dikkate almıyor. Dolmuşta koronayı atlattım diye bir genç yüzüme doğru üflüyor. Daha ben ne diyeyim. Vatandaş sıralarda birbirine giriyor. Uyarınca dikkate almıyorlar. Koronayı yeni atlattım diyor. Bende mi yakalanıp atlatayım?" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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