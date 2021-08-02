Kısıtlamalar gelecek mi? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildi

Koronavirüs vakaları son bir ayda 20 bini geçti. Bu durum "Kısıtlamalar olacak mı?" sorusunun yeniden tartışılmasına yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamanın önemine vurgu yaparak vatandaşları kurallara uymaya ve kalabalıktan uzak durma konusunda uyardı.

BAKAN KOCA'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Bakan Koca, son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında şu an için kısıtlamalara ihtiyaç olmadığını söyledi.

"HER ŞEYİ BAYRAMDAKİ HALKIMIZIN YAŞAM TARZI TERSİNE ÇEVİRDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Toplam yaklaşık 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken, Türkiye olarak hamdolsun biz, böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı gerek BioNTech bütün bunlarla beraber şu anda en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz, bunu devam ettiriyoruz. Daha ileri gideceğim. Biz şu anda hamdolsun bütün solunum makinelerine varıncaya kadar bunu bile üreten bir ülke haline geldik. Bütün bu solunum makineleriyle vatandaşlarımızın entübe durumlarında da müdahale etmemizi, zaten hastane noktasında sıkıntımız yok, bu noktada çok çok aktif bir ülke konumundayız, bunu da devam ettiriyoruz. Fakat bu çalışmaları yaptırmak suretiyle de inşallah yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayram açık söylüyorum her şeyi bir yerde bayramdaki halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Bunu nereden biliyoruz? Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Bu rakamlarda tabii durum maalesef aleyhe döndü. Bunu tekrar bizim lehe döndürmemiz lazım. Eğer olumlu istikamette bir gelişme olursa vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla ilgili bir derdimizi yok. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içerisindeyiz. Onun için de bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız."

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Vaka sayılarında artış ve aşılardaki yavaşlama sonrası gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Toplantının ne zaman yapılacağına dair net bir açıklama henüz olmasa da kabinenin bu hafta toplanacağı gelen bilgiler arasında.

Ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak toplantı sonrasında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

