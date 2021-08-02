HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kısıtlamalar gelecek mi? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildi

Kısıtlamalar gelecek mi? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildi

02.08.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarının kritik eşik olarak adlandırılan 15 bini geçerek 20 binleri bulması sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Artan vakalar sonrası kısıtlamalarla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken koronavirüsle mücadele alınacak yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Kısıtlamalar gelecek mi? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildi

Koronavirüs vakaları son bir ayda 20 bini geçti. Bu durum "Kısıtlamalar olacak mı?" sorusunun yeniden tartışılmasına yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamanın önemine vurgu yaparak vatandaşları kurallara uymaya ve kalabalıktan uzak durma konusunda uyardı.

BAKAN KOCA'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Bakan Koca, son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında şu an için kısıtlamalara ihtiyaç olmadığını söyledi.

Son Dakika: 1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

"HER ŞEYİ BAYRAMDAKİ HALKIMIZIN YAŞAM TARZI TERSİNE ÇEVİRDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Toplam yaklaşık 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken, Türkiye olarak hamdolsun biz, böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı gerek BioNTech bütün bunlarla beraber şu anda en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz, bunu devam ettiriyoruz. Daha ileri gideceğim. Biz şu anda hamdolsun bütün solunum makinelerine varıncaya kadar bunu bile üreten bir ülke haline geldik. Bütün bu solunum makineleriyle vatandaşlarımızın entübe durumlarında da müdahale etmemizi, zaten hastane noktasında sıkıntımız yok, bu noktada çok çok aktif bir ülke konumundayız, bunu da devam ettiriyoruz. Fakat bu çalışmaları yaptırmak suretiyle de inşallah yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayram açık söylüyorum her şeyi bir yerde bayramdaki halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Bunu nereden biliyoruz? Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Bu rakamlarda tabii durum maalesef aleyhe döndü. Bunu tekrar bizim lehe döndürmemiz lazım. Eğer olumlu istikamette bir gelişme olursa vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla ilgili bir derdimizi yok. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içerisindeyiz. Onun için de bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız."

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamaKısıtlamalar geri gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Vaka sayılarında artış ve aşılardaki yavaşlama sonrası gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Toplantının ne zaman yapılacağına dair net bir açıklama henüz olmasa da kabinenin bu hafta toplanacağı gelen bilgiler arasında.

Ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak toplantı sonrasında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
PARTNERŞeyma Subaşı'ya büyük tepki!Şeyma Subaşı'ya büyük tepki!
Türkiye'den Yunanistan'a notaTürkiye'den Yunanistan'a nota
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca Kabine Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hükümet istifa etsin aşı olcam.

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Jandarma önlem aldı! Kimsenin girilmesine izin verilmiyor

Jandarma önlem aldı! Kimsenin girilmesine izin verilmiyor

Millet İttifakı aday gösterirse olurum

Millet İttifakı aday gösterirse olurum

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.