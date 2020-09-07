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Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 07:21 | Son Güncelleme

Koronavirüs günlük vaka sayısının 1500'ün üzerine çıkmasıyla birlikte "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması bekleniyor.

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün

Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak .

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin kritik konu başlıklarından birini son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları oluşturuyor.

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Günlük 1500 vakanın görülmesi üzerine kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği tartışılırken, önlemlerin artırılması Kabine'nin gündeminde. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ GÖRÜŞÜLECEK

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri sonrası artan gerilimin de Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Akdeniz Fırtınası Tatbikatı, Fransa'nın tutumu, Almanya'nın arabuluculuk çabaları, Yunanistan'dan gelen açıklamalar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Libya'daki gelişmelere dair bir sunum yapacağı bilgisi verildi. Diğer yandan geçtiğimiz hafta Libya konusunu Rusya'daki yetkililerle görüşen heyetin raporu da değerlendirilecek.

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