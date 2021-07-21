Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs vaka sayıları son günlerde yeniden artışa geçti. Son 24 saatte 8 bin 780 yeni vaka tespit edilirken 46 kişi hayatını kaybetti. 19 Temmuz'da açıklanan tabloda vaka sayısı 7 bin 667, hayatını kaybedenlerin sayısı 50 olarak açıklanmıştı.

"BU DALGAYI İLAVE KISITLAMALARA GEREK KALMADAN GERİDE BIRAKACAĞIZ"

Bu gelişme sonrasında 'Kısıtlamalar geri mi dönecek?' sorusunun cevabı merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

"Kurban Bayramımıza salgınla mücadelemizde önemli bir mesafe kat etmiş, vaka, hasta ve vefat sayılarını önemli ölçüde düşürmüş, aşılamada ciddi mesafe kat etmiş ülke olarak girdik. Yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra bu bayramı temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek hamdolsun gönlümüzdekine yakın bir sevinçle idrak ediyoruz. Her ne kadar salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. İnşallah hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum."



