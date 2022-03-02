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Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bakan Koca tarihi duyurdu! Koronavirüs Bilim Kurulu kararları neler olacak?

02.03.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün toplanması beklenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamalar ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı. Bakan Koca'nın paylaşımının ardından kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak edildi. Peki kısıtlamalar geri gelecek mi? Maske zorunluluğu kalkacak mı? İşte merak edilenler!

Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bakan Koca tarihi duyurdu! Koronavirüs Bilim Kurulu kararları neler olacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı gün içinde gerçekleştirilecek. Toplantıdan çıkacak kararlar merak edilirken, yasak ve kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bakan Fahrettin Koca toplantı ve sonrasında yapılacak açıklamalar ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

KISITLAMALAR GERİ Mİ GELİYOR?

Bakan Fahrettin Koca önceki haftalarda maske yasağı hakkında konuşmuştu. Sonrasında maske kullanımının dış mekanlarda kaldırılabileceği veya esnek olabileceği konusu gündeme gelmişti. Maske ile ilgili son durum merak edilirken, toplantı sonrası kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği de merak ediliyor.

Bakan Koca, Twitter üzerinden toplantının tarihini açıklayarak duyuruda bulunmuştu.

İşte Fahrettin Koca'nın konu hakkında açıklaması:

"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

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MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Son Kabine Toplantısı'nın sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilere önemli açıklamalar yapmıştı. Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye’de ne zaman hayata geçeceği sorusunu düşündürtmeye başlamış durumda. Vatandaşlar maskenin kalkıp kalkmayacağını merak ederken Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir sonraki haftaları işaret etmişti.

Bakan Koca konuyla ilgili "Gelecek hafta Çarşamba veya Perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

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