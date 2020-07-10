HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kısıtlamalar gevşetilince plajlara akın ettiler

Kısıtlamalar gevşetilince plajlara akın ettiler

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2020 14:33 | Son Güncelleme

Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle soluğu plajlarda alan Kübalılar, uzun süredir devam eden kısıtlamalar nedeniyle plajlarda zaman geçirmeye çok ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kısıtlamalar gevşetilince plajlara akın ettiler

Küba’da 3 ayın ardından korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler gevşetilince plajlar halkın akınına uğradı. Başkent Havana’da 3 Temmuz’da hayata geçirilen normalleşme süreci kapsamında plajlar, yüzde 50 doluluk oranı şartıyla açıldı. Havana’ya 25 kilometre uzaklıktaki El Megano plajına gelenler sosyal mesafeyi koruyarak denizin keyfini çıkardı. Halk plajda güneşin ve denizin tadını çıkarırken, cankurtaranlar da sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Havana’da yaşayan Yanet Perez yaptığı açıklamada, “Tüm önlemlere uyarak uzun zamandır karantinada olduğumuz için çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri olan plajlar gibi her şeyin tadını çıkarabiliriz” dedi. Plajda çalışan cankurtaran Yunier Estevez, "Buraya sabah 7’de geldik. Ziyaretçiler geldiğinde onlara dezenfektan sıkıyoruz ve onları yerleşebilecekleri alanlar ile sosyal mesafeyi korumaları konusunda bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

Kübalılar kısıtlamalar gevşetilince plajlara akın etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
İşte dünyanın en küçük kadınıİşte dünyanın en küçük kadını
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman?YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Karantina bitti tatile koştu! Cesur pozlar

Karantina bitti tatile koştu! Cesur pozlar

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerinde güncelleme

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerinde güncelleme

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

9 yıl bebek bekleyen çiftin ikizlerini köpek parçaladı!

9 yıl bebek bekleyen çiftin ikizlerini köpek parçaladı!

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Diğer Haberler
Kuzey Kore'den Trump-Kim görüşmesi için flaş açıklama

Kuzey Kore'den Trump-Kim görüşmesi için flaş açıklama

Almanya Başbakanı Merkel'e casus şoku

Almanya Başbakanı Merkel'e casus şoku

Jyoti Amge 60.9 cm uzunluğuyla dünyanın en küçük kadını

İşte dünyanın en küçük kadını

Güney Kore eski Cumhurbaşkanı Guen-hye’ye 20 yıl hapis

2017'de görevden alınmıştı! Eski Cumhurbaşkanının cezası belli oldu

Küresel ısınma: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden 1,5 derecelik kritik eşiğe yaklaşıldığı uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı: 'Kritik eşiğe yaklaştık!'

Trump'tan Demokrat rakibi Biden'a: Beyni yıkanmış

'Beyni yıkanmış, acı çektirecek'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.