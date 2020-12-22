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Kısıtlamalar işe yaradı mı? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan açıklama

22.12.2020 14:40 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamalar işe yaradı mı? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan açıklama

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların etkisinin görülmeye başlandığını belirterek, "Tablo bir kaç gün sonra daha olumlu sayılara doğru yönelecektir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de 17 Kasım'dan itibaren uygulanan kısıtlamaların etkisinin görülmeye başlandığını kaydetti. Prof. Dr. İlhan, aralık ayının başında 6 binlerde olan hasta sayısının şu an 3-4 bin bandında seyrettiğini hatırlatarak, "Demek ki önlemler işe yarıyor. Hafta sonu çoğu vatandaşımız çekirdek ailesi ile zaman geçiriyor. Hafta sonunu bir tatil, bir araya gelme fırsatı olarak değil de 'koronavirüsten korunmak için evde olayım, dışarı çıkmayayım, dikkat edeyim' diye geçiriyor. Son zamanlarda özellikle şunu da gözlemlemeye başladık; vatandaşlarımızda kurallara uyum açıkçası giderek artıyor. Daha çok vatandaşımız kurallara uyuyor. Ben bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'BİRKAÇ GÜN SONRA DAHA OLUMLU SAYILAR'

Prof. Dr. İlhan, yılbaşında 3,5 gün kadar bir kısıtlamanın söz konusu olduğunu ve bu kısıtlamaya yine vatandaşların mutlaka uyum göstermesi gerektiğine dikkat çekerek, "Vaka sayısı, hasta sayısı azalıyor; ama ağır hasta sayısında ve vefatlarda istenen bir düşüş hala söz konusu değil. Çünkü artık hepimiz biliyoruz ki önce vaka ve hasta sayısı azalıyor, sonra tedavi gören hasta sayısı azalıyor, sonra ağır hasta sayısı azalıyor, sonra vefatlar azalıyor. Bir kaç gün daha ağır hasta ve vefat sayısı artış eğiliminde olmamakla birlikte bu şekilde devam edip, birkaç gün sonra daha olumlu sayılara doğru yönelecektir. Vakaların, hastaların artışı çok hızlı olurken maalesef azalması o kadar hızlı olmuyor. O yüzden bu süreç dahilinde de mutlaka kurallara uyarak, kısıtlamalara devam edersek mücadelede çok daha iyi bir yere gelebileceğimizi söylemek mümkün" diye konuştu.

'OKULLAR KONUSUNDA İLLER BAZINDA FARKLILIK OLABİLİR'

Okullarla ilgili yılbaşından sonra bir değerlendirme yapmak gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan, şöyle konuştu:

"Kişisel görüşüm; şubat tatili zamanındaki vaka sayılarını, hasta sayıları değerlendirip 2'nci dönem için yol almanın daha doğru olacağı yönünde. 2'nci dönem de başladığı zaman yine peyderpey açmakta fayda olabilir. Önce küçük sınıflardan başlayarak, 1'ler, 2'ler, 3'ler, sınava girecek çocuklarımız, orta sonlar, lise sonlar gibi ilerlenirse daha doğru olabilir. Ama onu o zaman ki vaka ve hasta sayısını görerek değerlendirmek gerekiyor. Hepimiz çocuklarımız okula gitsin diye çok arzu ediyoruz ama gerçekten değerlendirerek karar vermek gerekiyor. Gerçekten bulaşın daha azaldığı bir durumsa açılabilir; ama bulaş devam ediyorsa, vaka sayısı, hasta sayısı kararsız şekilde bir aşağı bir yukarı gidiyorsa okulların açılmasını tekrar değerlendirmek gerekiyor. Okullar açıldıktan sonra da iller bazında farklılık olabilir. Örneğin; vakaların, hastaların çok olduğu illerde belki okulların açılması daha çok ertelenebilir. Vakaların hastaların az olduğu illerde ise okulların açılması söz konusu olabilir. Ama şubat ayında karar vermek daha doğru bir yaklaşım olacaktır."

(DHA)

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