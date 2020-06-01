Kısıtlamalar sona erdi, 'yeni normal' başladı! Cadde ve sahillerde yoğunluk başladı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta illere bir süredir uygulanan "şehir giriş-çıkış kısıtlaması" bu gece itibarıyla son buldu.
Şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde izin belgesi alma zorunluluğunun kalkması ile Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk yaşandı.
AŞTİ'ye gelen yolcuların ateşi giriş kapılarında termal kameralar ve dijital termometrelerle ölçülürken, içeride maskesiz dolaşılmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için sık sık anonslar yapıldı.
Saat 01.00'den itibaren AŞTİ'den İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok büyükşehir için seferler düzenlendi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında terhisleri 1 ay ertelenen askerler de bugün tezkerelerini alarak AŞTİ'ye koştu.
Seyahat yasağının sona ermesiyle AŞTİ'ye gelen çok sayıda kişi bilet bulabilmek için çaba sarf etti.
Firma yetkilileri biletlerin büyük kısmının internet aracılığıyla satıldığını belirterek daha önceden planlanan seferlerde sınırlı sayıda yer olduğunu kaydetti. Yasağın sona ermesine saatler kala rezervasyon talepleri için yoğun telefon trafiğinin yaşandığını belirten firma yetkilileri, talepler doğrultusunda ek seferler düzenleneceğini vurguladı.
Bu arada bilet alıp AŞTİ'ye gelen çok sayıda yolcu uzun süreden beri yasağın kalmasını beklediklerini söyledi. Kimi yolcular ise bilet fiyatlarının arttığına dikkati çekerek otobüslerin yüzde 50 dolulukla çalışacağından dolayı bunun normal karşılanması gerektiğini kaydetti.
İZMİR'DE OTOGARLAR DOLDU, TRAFİK YOĞUNLAŞTI
İzmir'den ayrılmak isteyenler, kısıtlamanın kalkmasının ardından sefer yapacak otobüslere binmek üzere İzmir şehirler arası otobüs terminaline geldi.
Otobüslerin sefer saatlerini bekleyenleri, güvenlik görevlileri maske takmaları konusunda sık sık uyardı.
Hareket saati gelen otobüslere binen yolcular sosyal mesafe kuralına uygun şekilde koltuklara yerleştirildi.
Kısıtlamanın bitmesinin ardından sabahın ilk saatlerinde İzmir trafiğinde de yoğunluk yaşandı.
MANİSA'DA AYNI GÖRÜNTÜ
Manisa'da sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamasının son anına kadar polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.
Türkiye genelinde 00.00 itibarıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Manisa'da da çok sayıda sürücü yollara çıktı.
İl genelinde 3 Nisan'da başlayan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle özellikle kentin İzmir ile bağlantısının sağlandığı Sabuncubeli tünelleri ile E-96 kara yolunun her iki yönünde yoğunluk oluştu.
SABAHIN İLK IŞIKLARINDA DENİZE KOŞTULAR
Korona irüs tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yeniden açıldı. Yasağın bitmesiyle çok sayıda vatandaş dünyaca ünlü Alanya’nın Damlataş Plajı’na gelerek denize girdi. Çok sayıda vatandaş ise sahil kenar balık tutmanın keyfini yaşadı.
Sahil kenarında balık tutan Alper Yenialp pandemi sürecinin bittiği için sevinçli olduklarını söyledi. Yenialp, “Balık avlıyorum ve sahile indiğim için çok mutluyum. Denize giren birçok kişi de var. Burada yaşayan yerleşik yabancılarda denize giriyor. Burada olmaktan mutluyuz” dedi.