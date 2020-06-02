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Kısıtlamalar Sonrası Gaziantep’te ilk ‘Normal’ Gün

02.06.2020 04:30 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınının bulaş hızı olarak İstanbul’dan sonra ikinci il olarak kabul edilen Gaziantep’te de normalleşme süreci kapsamında seyahat kısıtlaması kaldırıldı, kafe, restoran ve müzeler açıldı. Kentte bulunan ülkenin en büyük hayvanat bahçesi de ziyaretçile ağırlamaya başladı

Kısıtlamalar Sonrası Gaziantep’te ilk ‘Normal’ Gün

Corona virüsü salgını nedeniyle en fazla kısıtlamaların hakim olduğu 30 büyükşehirden biri olan Gaziantep’te normalleşme süreci kapsamında bir çok faaliyet kontrollu bir şekilde yeniden başlatılıyor.

Salgının bulaş hızı olarak İstanbul’dan sonra ikinci il olarak kabul edilen Gaziantep’te de normalleşme süreci kapsamında seyahat kısıtlaması kaldırıldı, kafe, restoran ve müzeler açıldı. Bunların yanı sıra kentte bulunan ülkenin en büyük hayvanat bahçesi de ziyaretçilerini kontrollu bir şekilde ağırlamaya başladı.

‘’Havayolları ile eşit rekabette hizmet sunmak istiyoruz’’

VOA Türkçe ’ye konuşan Gaziantep Otogar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Savcı, kısıtlamanın kaldırıldığı ilk gün terminalde bekledikleri gibi bir yoğunluğun olmadığını belirterek, “Biz izdiham olmasını beklerken şu an gayet sakin. Vatandaşlarımız galiba zorunlu olmadıkça yola çıkmayacaklar. Genelde öğrenci, memur, asker olmak üzere 20 ve 50 yaş arası yolcularımız daha çoğunluktadır. Alınan tedbirlere değinecek olursak, en başta otogar girişinde ateş ölçer ile ölçüm yapıldıktan sonra yolcularımız maskeli bir şekilde içeri alınıyor. Otobüsler ise her sefere çıkmadan önce dezenfektan işlemleri yapılmaktadır. Bilet ücretlerinin taban fiyatları biraz yükseldi. Bunun sebebi ise bir otobüsün normalde 46 kişi yolcu taşıması gerekirken 23 tane yolcu taşımak zorunda olmasıdır. Devletimiz buna istinaden 31 Temmuz 2020’ye kadar böyle bir önlem aldı. Biz de bunu uyguluyoruz. Şu an hava yollarında örneğin Gaziantep

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