Kısıtlamalar Sürerken Esnafın Sıkıntısı Artıyor

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 29 Nisan’da başlayan 17 günlük tam kapanma süreci devam ediyor. İzmir’de alışverişin merkezi olarak bilinen ve normal günlerde sokakların tıklım tıklım dolu olduğu Kemeraltı’nda kepenklerin çoğu kapalı. Tarihi Kemeraltı’nda dolaşan az sayıdaki insan ise uygulanan istisnalar kapsamındaki çalışanlar. Dükkanların yoğun olduğu bölgede, esnafın kapalı olması, açık olan lokanta, tatlıcı, kuruyemişçi, kasap gibi esnafın da işlerinin büyük ölçüde azalmasına neden oldu. “Ne olacağını bilemiyoruz ama artık tükendik” İşlerin durgun olduğunu belirten lokantacı Özgen Demirayak, VOA Türkçe’ye şunları söyledi: “Eskiden günde 90 kilo, 100 kilo döner satıyordum. Şimdi 30 kilo, 40 kilo satamıyorum. Sürekli kapanıyor. Açık olduğu zamanlarda da eskisi kadar iş yapamıyoruz. Pandemiden dolayı insanlar dışarı çıkmaya korkuyor. 30 bin liraya yakın kira veriyorum. Devlet bana bin lira veriyor. Kredilerimizi ödeyemiyoruz. Kredileri erteliyorlar, ama ertelesen ne olur ki? Bu işin sonu sakat, kepenk indirebiliriz. İşyerimizi kapatmak istemiyoruz, mücadele etmek istiyoruz ama geçekten tıkandık. Bilmiyorum sonumuz ne olacak.”

Bir başka lokantacı, Haşim Ay da sadece paket servis ve gel-al hizmeti verdiklerini hatırlatarak, “Şu anda yüzde 10, 15 ciroyla çalışıyoruz. İşler o denli düşük” dedi. Salgının başından bu yana getirilen kısıtlamalardan en fazla restoranların etkilendiğini kaydeden Ay, “Ne olacağını bilemiyoruz ama artık tükendik. Duamız bir an evvel bu pandeminin bitmesi” diye konuştu. Bir kahveci intiharı daha Kısıtlamaların en fazla vurduğu bir başka grup ise kahveci esnafı. İzmir’in Buca İlçesi’nde kahvecilik yapan 50 yaşındaki Erdal Şenözpak ekonomik sebeplerden dolayı 1 Mayıs’ta kapalı olan kahvehanesinde intihar etti. Karabağlar İlçesi’nde bir başka kahveci, 59 yaşındaki Nuri Çengeloğlu da ekonomik sıkıntılara dayanamayarak Mart ayı sonunda evinde intihar etmişti. İzmir Kahvehaneciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, devletin 14 ayda beş bin lira yardım yaptığını belirterek, “Yeter artık, devlet kahvehaneci esnafına yardım etsin. Bu intiharlar son bulsun” dedi. Sahil bölgelerine kısıtlama göçü