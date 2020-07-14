Kısıtlamalara Geri Dönen California Okulları da Açmayacak

ABD’nin California eyaletinde Corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle valilik barlar, restoranların kapalı kısımları, spor salonları ve kiliselerin bina içlerindeki faaliyetlerinin yeniden kapatılması kararı aldı.

Eyalette son iki haftada vaka sayılarında yüzde 28’in üzerinde artış görüldü. California’da bugüne dek 329 binden fazla vaka ve 7 binden fazla can kaybı yaşandı. Hastaların yüzde 20’si de yoğun bakım tedavisi görmek zorunda kaldı.

Bu son gelişmeler üzerine de Vali Gavin Newsom aldığı kararla yeniden kısıtlamalar getirdi.

Newsom kısıtlamaların yeniden getirilmesiyle ilgili açıklamasında “COVID-19 kısa bir süre içerisinde kaybolmayacak ta ki bir aşı ya da uygun etkili tedavi bulunana kadar”dedi.

Alınan kararla alışveriş merkezleri,restaurantların kapalı bölümleri, kuaförler, güzellik salonları, müzeler, sinema ve tiyatro ve benzeri salonlar, oyun salonları ve benzeri tüm kapalı alan içeren mekanların yeniden kapatılması kararlaştırıldı.

Eyaletin Los Angeles ve San Diego şehirlerinde de aralarında 12 yaş altı çocukların da bulunduğu öğrencilerin, önümüzdeki ay başlayacak eğitim döneminde okullara gitmemeleri kararı alındı. Söz konusu kararı 720 bin civarında öğrenciyi kapsadığı ifade ediliyor.