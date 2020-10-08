Kısıtlamalara karşı olan uzmanlar, risk gruplarının korumaya alınmasını, genç ve sağlıklıların normal yaşama dönmesini öneriyor

Dünyanın farklı ülkelerinden 6 bine yakın bilim insanı ve sağlık uzmanı, hükümetlere koronavirüs stratejilerini değiştirme çağrısında bulunarak, toplumun zayıf kesimlerinin koruma altına alınması, genç ve sağlıklı kişilerin ise normal yaşamlarına dönmesine izin verilmesini istedi.

Covid-19'a karşı uygulanan kısıtlama politikalarıyla ilgili "büyük endişe duyduklarını" ifade eden araştırmacılar, kısıtlamaların toplum üzerinde ve bireylerin fiziksel ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekiyor ve salgında zayıfların ve kırılgan kesimlerin koruma altına alınması, sağlıklı insanların ise günlük yaşamlarını sürdürmesi çağrısı yapıyor.

Üç araştırmacının kaleme aldığı ancak daha sonra binlerce kişi tarafından imzalanan ve 'Great Barrington Deklarasyonu' adıyla anılan bildiride, düşük risk gruplarında koronavirüsün yayılması ve böylece nüfusun önemli bir kesiminin virüse karşı bağışıklık kazanmasıyla salgının dindirilmesi öneriliyor.

Ancak diğer birçok uzman da bu önerilere şu gerekçelerle karşı çıkıyor: