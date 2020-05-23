HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kısıtlamaların Gevşetilmesiyle Amerikalılar Sahillere Akın Etti

Kısıtlamaların Gevşetilmesiyle Amerikalılar Sahillere Akın Etti

23.05.2020 21:05 | Son Güncelleme

Amerika genelinde Corona virüsü salgınına karşı uygulamaya koyulan kısıtlamalar aşamalı bir şekilde kaldırılmaya devam ederken, Ulusal Anma Günü tatilinde seyahate çıkan Amerikalılar’ın sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Birçok kişi haftasonunu sahillerde geçirmek için yola çıktı

Kısıtlamaların Gevşetilmesiyle Amerikalılar Sahillere Akın Etti

Amerika genelinde Corona virüsü salgınına karşı uygulamaya koyulan kısıtlamalar aşamalı bir şekilde kaldırılmaya devam ederken, Ulusal Anma Günü tatilinde seyahate çıkan Amerikalılar’ın sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Birçok kişi haftasonunu sahillerde geçirmek için yola çıktı.

Hava sıcaklığının artması ve Ulusal Anma Günü olan 25 Mayıs Pazartesi gününün resmi tatil olması nedeniyle Amerikalılar haftasonunda seyahat etmek için yollara döküldü. Kara yollarında trafik yoğunluğu da hızlı bir şekilde arttı.

Amerika genelindeki sahil beldelerinde trafiğin bu hafta sonunda, Nisan ayında kutlanan Paskalya Tatili’nde gözlemlenen trafiğin iki katından fazla olduğu belirtiliyor. Başkent Washington’a sınır Maryland eyaletinin turistik sahil bölgelerinden Ocean City’de araç hareketliliği geçen aya oranla dört kat daha fazla seyrederken, 2019 yılının aynı dönemindeki hareketlilik artış oranı yüzde 5 olarak kaydedilmişti.

Her ne kadar ülke genelinde ortalama trafik yoğunluğu geçen yıla oranla yüzde 50 daha az olsa da, kara yollarındaki hareketlilik geçen aydan bu yana üç kat arttı.

Batıdaki Seattle, Los Angeles ve San Francisco gibi büyük kentlerde ve doğuda New York ve Washington’da trafik yoğunluğu hala ortalama olarak düşük. Atlanta, Chicago, Detroit ve Houston’daysa Mayıs ayının başı itibariyle yollarda hareketlilik gözle görülür şekilde arttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildiKısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi
Fransa'da koronavirüsten can kaybı 28 bin 332'ye yükseldiFransa'da koronavirüsten can kaybı 28 bin 332'ye yükseldi
Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeCorona virüs hakkında endişe verici gelişme

En Çok Okunan Haberler

Testler başladı! Her evden 1 kişiye yapılıyor

Testler başladı! Her evden 1 kişiye yapılıyor

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

Mahallede vaka sayısı giderek artıyor! Polis kuş uçurtmuyor

Mahallede vaka sayısı giderek artıyor! Polis kuş uçurtmuyor

Dikkat çeken anket: Yüzde 55 'hayır' dedi

Dikkat çeken anket: Yüzde 55 'hayır' dedi

Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Yardım için Kızılay'a başvurdum

Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Yardım için Kızılay'a başvurdum

Isparta'da vahşet! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Isparta'da vahşet! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

ABD'nin en pahalı uçağı düştü!

ABD'nin en pahalı uçağı düştü!

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Diğer Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 332'ye yükseldi

Fransa'da koronavirüsten can kaybı 28 bin 332'ye yükseldi

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 32 bin 735'e yükseldi

İtalya'da son durum

İspanya'dan flaş karar! Ülke turistlere açılıyor

İspanya'dan flaş karar! Ülke turistlere açılıyor

Trump'tan Ramazan Bayramı mesajı

Trump'tan Ramazan Bayramı mesajı

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1307 kişi öldü

ABD'de bilanço ağırlaşıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu yarın hakim karşısına çıkacak

Netanyahu hakim karşısına çıkacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.