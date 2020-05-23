Kısıtlamaların Gevşetilmesiyle Amerikalılar Sahillere Akın Etti

Amerika genelinde Corona virüsü salgınına karşı uygulamaya koyulan kısıtlamalar aşamalı bir şekilde kaldırılmaya devam ederken, Ulusal Anma Günü tatilinde seyahate çıkan Amerikalılar’ın sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Birçok kişi haftasonunu sahillerde geçirmek için yola çıktı.

Hava sıcaklığının artması ve Ulusal Anma Günü olan 25 Mayıs Pazartesi gününün resmi tatil olması nedeniyle Amerikalılar haftasonunda seyahat etmek için yollara döküldü. Kara yollarında trafik yoğunluğu da hızlı bir şekilde arttı.

Amerika genelindeki sahil beldelerinde trafiğin bu hafta sonunda, Nisan ayında kutlanan Paskalya Tatili’nde gözlemlenen trafiğin iki katından fazla olduğu belirtiliyor. Başkent Washington’a sınır Maryland eyaletinin turistik sahil bölgelerinden Ocean City’de araç hareketliliği geçen aya oranla dört kat daha fazla seyrederken, 2019 yılının aynı dönemindeki hareketlilik artış oranı yüzde 5 olarak kaydedilmişti.

Her ne kadar ülke genelinde ortalama trafik yoğunluğu geçen yıla oranla yüzde 50 daha az olsa da, kara yollarındaki hareketlilik geçen aydan bu yana üç kat arttı.

Batıdaki Seattle, Los Angeles ve San Francisco gibi büyük kentlerde ve doğuda New York ve Washington’da trafik yoğunluğu hala ortalama olarak düşük. Atlanta, Chicago, Detroit ve Houston’daysa Mayıs ayının başı itibariyle yollarda hareketlilik gözle görülür şekilde arttı.

