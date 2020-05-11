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  4. Kısıtlamanın ardından bu sabah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü! Yoğunluk oluştu

Kısıtlamanın ardından bu sabah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü! Yoğunluk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 09:02 | Son Güncelleme

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da sona erdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler de bugün itibarıyla kontrollü şekilde faaliyete geçiyor.

YOĞUNLUK MEYDANA GELDİ

İşlerine gitmek için sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan İstanbullular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğuna neden oldu. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk yaşanırken trafik yoğunluğu saat 08.00'da yüzde 11, 08.30'da yüzde 15 olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA


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