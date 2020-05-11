Kısıtlamanın ardından bu sabah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü! Yoğunluk oluştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da sona erdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler de bugün itibarıyla kontrollü şekilde faaliyete geçiyor.

YOĞUNLUK MEYDANA GELDİ



İşlerine gitmek için sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan İstanbullular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğuna neden oldu. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk yaşanırken trafik yoğunluğu saat 08.00'da yüzde 11, 08.30'da yüzde 15 olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA





