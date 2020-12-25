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Kısıtlamanın başlamasına saatler kala akılalmaz görüntüler

25.12.2020 18:30 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamanın başlamasına saatler kala akılalmaz görüntüler

Hafta sonu kısıtlaması öncesinde Kartal'da pazarda yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafenin zaman zaman hiçe sayıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak kısıtlama öncesinde pazar yerlerinde de yoğunluk yaşandı. Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde kurulan pazarda kısıtlama öncesi ev alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Pazar yerinde sosyal mesafe kuralları zaman zaman hiçe sayıldı. Bazı pazarcıların ise maskelerini çenelerinin altında tuttuğu görüldü. Pazar alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluktan dolayı sitem etti.

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Eşiyle birlikte pazara çıkan Ayhan Erkıran, “Pazar yoğun ama uygun. Marketler daha pahalı" şeklinde konuştu. Erkıran'ın eşi Belgin Erkıran da, “Üst üste alışveriş yapıyoruz. Yarış var" dedi. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise pazarın pahalı olduğunu söyledi. (DHA)

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