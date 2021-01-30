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  4. Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır sessizliğe büründü

Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır sessizliğe büründü

30.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da dün saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 1 Şubat Pazartesi saat 05.00’da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00’da başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da dün saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 1 Şubat Pazartesi saat 05.00’da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00’da başladı. Kısıtlamanın başladığı saatten itibaren Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarına kadar denetimlerine devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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