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Kısıtlamanın ilk sabahında yollar boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 07:42 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sonucu İstanbul’da D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yolların boş kaldığı görüldü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. İstanbul’da nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Vatan Caddesi boş kaldı. Yola çıkan araçların Vatan Caddesi, E-5 Karayolu'nun belirli noktalarında ve köprü girişinde polis kontrolünde ilerlediği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 07.05 itibariyle yoğunluk yüzde 11’lere kadar düştü.

(İHA)

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