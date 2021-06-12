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Kısıtlamasız cumartesi gününde hafta içinden daha fazla yoğunluk oluştu

12.06.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde, dışarı çıkanların ve sağnak yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kısıtlamasız cumartesi gününde hafta içinden daha fazla yoğunluk oluştu

D-100 Sefaköy mevkii Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüs ve metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre 17.30'da yoğunluk İstanbul genelinde 63 olarak kaydedildi.

İSTANBULLULAR DIŞARI ÇIKMAYI TERCİH ETTİ

İstanbullulların büyük bir kısmı kısıtlamasız ikinci cumartesi günü dışarıda geçirmeyi tercih etti. Kısa süreli sağanak yağışında etkisiyle, trafikte ve toplu taşımada yoğunluk yaşandı. İBB trafik yoğunluğu haritasında saat 17.30'da yoğunluk İstanbul genelinde 63 olarak kaydedildi.

HAFTA İÇİNE GÖRE DAHA YOĞUN

Bakırköy'de geldiğini söyleyen Selinay Kurşun "Aşırı kalabalık. Bakırköy'den geliyorum durulacak yer yok. Trafikte yoğun görüldüğü gibi" diye konuştu.
Metrobüsten inen bir vatandaşta, "Yoğunluk cumartesi günleri özellikle çok oluyor, trafikte baya var. Hafta içine göre daha yoğun oluyor. Pazar günü yasak olmasının da etkisi oluyor" dedi.

"PAZAR YASAK OLMASININ DA ETKİSİ VAR"

Gizem Özten ise eskiye göre cumartesi günlerinin daha yoğun olduğunu söyleyerek, "Bunalmış olabilir insanlar, kimisinin işleri vardır. Hafta içi çalışıyordur. Pazar yasak olmasının da etkisi vardır. Bunaldıkları için kendilerini dışarı atıyorlar haklı olarak. Bir nebze unutuldu korona. Kişisel olarak tedbir aldığınız zaman çok tedirgin etmiyor" dedi.

Bir diğer vatandaşta trafikte yoğunluğun pazar günü yasağını yazlıklarında geçirmek isteyenlerden dolayı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. (DHA)

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İstanbul
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