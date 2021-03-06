Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde drone destekli trafik denetimi

İstanbul’da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde polis ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi yapıldı. Havadan gerçekleştirilen denetimde kırmızı ışıkta geçen, kemer takmayan ve telefonla konuştuğu tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Cumartesi uygulanan hafta sonu kısıtlamasının kaldırıldığı İstanbul’da, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Fatih Vatan Caddesi’ndeki denetimde havadan trafik ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Kurallara uymayan sürücülerin araçları durdurularak cezai işlem uygulandı.

Havadan alınan görüntüler yardımıyla kırmızı ışıkta geçen bir motosikletli kuryeye, emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde telefonla konuşan sürücülere para cezası kesildi. Sürücüler havadan drone ile çekildiklerini fark etmediklerini ifade etti.



