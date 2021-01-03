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Kısıtlamaya rağmen bir araya gelen vatandaşlar jandarmayı görünce kaçacak yer aradı

03.01.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Aksaray’ın Eskil ilçesinde Covid-19 salgını sürecinde ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, köy yerinde bir araya gelen vatandaşların jandarma ekiplerinin denetimi sırasında kaçışmaları güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Yüksecik yaylasında yaşandı.

Aksaray’ın Eskil ilçesinde Covid-19 salgını sürecinde ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, köy yerinde bir araya gelen vatandaşların jandarma ekiplerinin denetimi sırasında kaçışmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Yüksecik yaylasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen köy meydanında toplanan vatandaşlar, kendi aralarında sohbet ederken jandarma ekiplerinin denetime gelmesiyle bir anda kaçışmaya başladı. Sağa sola dağılan vatandaşlardan bazıları evlerine doğru kaçarken, bazıları da evlerinin arkasına saklandı. Vatandaşların jandarmayı görünce kaçışmaları bir tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.

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