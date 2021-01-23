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Kısıtlamaya rağmen İstanbul'da şaşırtan trafik

23.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamaya rağmen İstanbul'da şaşırtan trafik

İstanbul Avcılar'da yüksek gerilim hattı direklerinin sökümü sırasında D-100 karayolunda trafik kesilince araç kuyruğu oluştu.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEİAŞ), Ambarlı ile Yenibosna arasında 2015 yılında 380 bin Volt Yüksek Gerilim Yeraltı Kablo Projesi'ni uygulamaya koydu. Avcılar'da hatların yer altına alınması çalışmalarının tamamlanması ardından TEİAŞ, ilçede 1960 yılında dikilen yıllar içerisinde etrafı ve altı konutlarla dolan her biri 30-40 metre yükseklikteki 31 direkteki hattı devre dışı bıraktı. Direk ve hatların işlevsiz kalması ardından bunların kaldırılması için ihale açıldı. Avcılar ile Küçükçekmece arasına 61 yıl önce dikilen Ambarlı Doğalgaz Çevrim Santrali'nden 154 kiloWatt (154 bin watt) çift devreli elektriği ileten 31 direkten oluşan iletim hattının sökümünü kazanan firma çalışmalara başladı.

D-100'DE HAT KESİMİ YOĞUNLUĞU

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması fırsat olarak değerlendirilerek D-100 karayolunun üzerinden geçen enerji iletim hatlarının da kesilerek indirilmesi planlandı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekiplerine bilgi verilerek D-100 karayolunda hattın geçtiği bölgede trafik akışının kesilmesi istendi. Görevliler trafik akışını iki yönlü yan yolları ile birlikte keserken birkaç dakika içerisinde onlarca araç birikti. Metrobüs seferleri de bu kesintiler sırasında durduruldu. Kesintilerin aralıklarla yapılmasına rağmen sürücüler zaman zaman korna çalarak tepki gösterdi. Çalışmalar nedeni ile D-100 Karayolunun Avcılar ve Küçükçekmece kesimlerinde yoğun trafik oluştu. Uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi. Trafiğin bugün ve yarın zaman zaman kesileceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA


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